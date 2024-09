Em evento na UCS, em Caxias, economistas analisam cenário do Estado e do Brasil com impactos causados por mudanças climáticas e período pós-pandemia 

Economistas com foco de atuação em diferentes setores falaram, terça-feira (10), dos impactos na economia brasileira e do Rio Grande do Sul com relação às mudanças climáticas, ao período pós-pandemia e ao crescimento econômico global. O debate ocorreu em evento gratuito de comemoração dos 65 anos do curso de Ciências Econômicas da Universidade de Caxias do Sul (UCS), e reuniu os profissionais Patrícia Palermo, Antônio da Luz, Caroline Puchale e Oscar Frank.