Diversidade de oferta e público mais exigente abrem espaço para profissionais especializados nas cozinhas da Serra

Uma das séries mais assistidas do momento, O Urso (The Bear, disponível no Disney+) se desenrola na cozinha de um restaurante na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Entre os tantos dramas que a tornam irresistível, um dos mais explorados é a tensão criada entre cozinheiros de diferentes gerações, que chegaram àquele momento de suas carreiras com ou sem conhecimento acadêmico ou formação profissional. Nisso, as diferentes maneiras de trabalhar com a comida e no atendimento ao público, além do conflito de vaidades e personalidades fortes, formam a trama perfeita que já soma três temporadas de sucesso.