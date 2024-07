ENTREVISTA Notícia

Palestrante mostra como produtos ambientalmente conscientes ajudam no crescimento de empresas

Guilherme Massena, cofundador da Dobra, estará em Caxias do Sul na quarta-feira (10) para palestrar no Fórum do Conhecimento, organizado pela CIC. Explanação será às 16h15min, no auditório da entidade

06/07/2024 - 06h00min