Feirão de empregos nesta terça, em Caxias, tem quase 500 vagas disponíveis

Quem busca por emprego, em Caxias do Sul, tem uma boa oportunidade nesta terça-feira (9), quando ocorre um feirão. Estarão disponíveis mais de 450 oportunidades e, também no local, quatro empresas, dos ramos de transporte, alimentação, indústria e comércio, estarão recrutando candidatos a partir das 8h na agência da FGTAS/Sine. As vagas, como a de ajudante de carga e descarga de mercadoria, almoxarife, montador e auxiliar de padeiro, foram divulgadas pelas empresas e somam-se às do painel que fica na agência (Rua Bento Gonçalves, 1.901, no Centro).