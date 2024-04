Corredores cheios, inovação, relacionamentos e negócios projetados para além do evento. A 7ª edição da Gramado Summit chega ao fim com recorde de números e retorno para o município anfitrião. Nos três dias de programação, o Serra Park recebeu mais de 15.300 pessoas, superando a expectativa da organização e chegando ao maior público da história da marca.



Foram dias de muita troca entre visitantes e empresas, mas também que proporcionaram à cidade sede um impacto financeiro na casa dos R$ 60 milhões. A estimativa é baseada em um levantamento feito pelo Convention & Visitors Bureau Região das Hortênsias, fundação sem fins lucrativos que promove o potencial turístico local. Para chegar ao número, o órgão considerou a participação de 15 mil pessoas durante uma média de cinco dias no município, com um gasto estimado de R$800 por dia (incluindo despesas em hospedagem, alimentação e transporte na cidade).