A reportagem do Pioneiro visitou 12 postos de combustíveis em Caxias do Sul na manhã desta quinta-feira (18). Na média desses estabelecimentos (veja a relação abaixo), o litro da gasolina custa R$ 5,78. Valor médio semelhante ao da pesquisa de fevereiro deste ano, quando houve um aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Já sobre o etanol, apenas seis dos 12 postos pesquisados divulgavam o preço desse combustível. A média ficou em R$ 4,61 por litro. Apesar da diferença, segundo o Sindipetro, a procura pelo etanol é muito abaixo em Caxias, sendo que apenas 15% dos consumidores optam por abastecer com álcool.