O último dia do seminário Direito Fundamental ao Trabalho Decente, que ocorreu nesta quarta-feira (28), em Bento Gonçalves, recebeu juízes, representantes do Ministério Público do Trabalho (MPT) e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), além de um jornalista e um cientista político, que apresentaram o painel "O papel das instituições no enfrentamento ao trabalho escravo" e fizeram o encerramento do seminário. O evento começou na última segunda (26) e contou com a presença de profissionais de diferentes áreas, como procuradores e auditores, entre outras funções, que ministraram painéis sobre direitos humanos, jurídicos e trabalhistas.