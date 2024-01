A resposta positiva para a clássica pergunta "CPF na nota?", feita em muitos estabelecimentos comerciais da Serra e do restante do Estado, pode render bons prêmios financeiros aos consumidores. Isso porque, desde 2012, o Estado conta com a Nota Fiscal Gaúcha (NFG), que distribuiu valores e cashbacks por compras feitas no comércio varejista. Para 2024, a expectativa é de repassar cerca de R$ 12 milhões por meio de sorteios diários, mensais e pela Receita da Sorte.