O colorido dos frutos maduros nos galhos indica que está na hora de uma das colheitas mais importantes do ano na agricultura de Caxias do Sul. O município tem o maior número de produtores de maçã no Rio Grande do Sul, de acordo com dados da Emater. São 184 famílias que trabalham com a cultura em pequenas e médias propriedades. Só que, neste ano, a expectativa de uma boa safra foi frustrada pelo clima de 2023. A projeção da Secretaria Municipal de Agricultura é de quebra de 30% na produção.