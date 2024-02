Diferentemente do que ocorreu ano passado, a safra de 2024 do figo sofre com o clima instável. Em Nova Petrópolis, principal cidade produtora da Serra, a quebra deve ser de 5% a 10%, conforme estimativa de especialistas do escritório municipal da Emater. Ou seja, se em 2023 a safra foi de 456 toneladas, neste ano deve chegar a cerca de 410 toneladas. São cerca de 60 produtores no município. Apesar da chuva ter prejudicado na quantidade, ainda há esperança sobre a qualidade do fruto, que começa a ser colhido neste período.