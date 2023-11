A proposta do governador Eduardo Leite de aumentar o ICMS é recebida com críticas e preocupação por representantes de entidades empresariais da região. A defesa é de que este é um momento para reduzir a carga tributária, não aumentá-la. Além disso, há o temor pela competitividade com negócios de outras partes do país. O projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa amplia a alíquota do imposto de 17% para 19,5% a partir de 2024.