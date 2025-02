Shopping Villagio Caxias promove Bailinho de Carnaval 

O Shopping Villagio Caxias realizará Bailinho de Carnaval, no dia 8 de março, das 14h às 18h, na Praça de Eventos. Destinado para o público infantil , haverá camarim com cabelo maluco, maquiagem artística e pintura de rosto, além de espaço de desenho, distribuição de pipoca e algodão-doce. O evento é gratuito e aberto à comunidade.

Artistas de interação devem permanecer durante todo o tempo para brincar e dançar com as crianças. Os primeiros 250 mini foliões ganharão um kit festa com confetes, serpentina, máscara de Carnaval e brindes da Grendene Kids. O objetivo é proporcionar uma festa divertida e cheia de atividades para todas as gerações.