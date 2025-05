Papa Leão XIV tinha viagem confirmada ao Brasil em 2025; confira as passagens do pontífice pelo país

O papa Leão XIV — então cardeal Robert Prevost — estava com viagem marcada ao Brasil para abril deste ano. De acordo com o bispo Dom Darley, o Papa foi convidado pelo presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Splenger, para ser o pregador e orientador durante a assembleia dos bispos da conferência.

A assembleia geral seria realizada entre o ultimo dia 30 de abril e iria até esta sexta-feira (9), em Aparecida, no estado de São Paulo. O encontro foi suspenso por conta da morte do papa Francisco.

Passagens pelo Brasil

"Brasil acolhe sua eleição com o coração aberto"

Na tarde da quinta-feira, (8), em coletiva de imprensa, a CNBB falou sobre a proximidade do novo Papa com o Brasil e o bispo auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, dom Ricardo Hoepers.

“O Brasil acolhe sua eleição com o coração aberto. Foram dias intensos de oração, em que todas as nossas comunidades se uniram para rezar pelo sufrágio da alma do papa Francisco, e depois dos novemdiales (nove dias santos), pelo Conclave, para que o Espírito Santo conduzisse o Colégio Cardinalício”, diz um trecho do documento.