Poesia, conversa e afeto se encontram em edição especial do projeto café literário com o escritor Rafa Iotti, em Caxias do Sul

O trecho acima do poema Vietnã, da polonesa Wislawa Szymborska, retrata a força de uma mulher que perdeu todas as referências, menos a mais simbólica e amorosa: os filhos. Os versos dela estão entre os escolhidos pelo escritor e professor Rafa Iotti para uma edição especial do projeto Café Literário neste sábado (10), em Caxias do Sul.