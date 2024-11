O homem além dos livros: por que José Clemente Pozenato será lembrado e estudado por diversas gerações  

É provável que nem Darci, nem Andi ou Neri sequer imaginassem, na sua infância vivida nos anos 1940 no distrito de Tainhas, em São Francisco de Paula, que o amigo que completava o quarteto pisaria, cinquenta anos depois, no tapete vermelho da Cerimônia do Oscar, em Los Angeles. Autor de O Quatrilho, cuja adaptação para o cinema concorreu a Melhor Filme Estrangeiro em 1996, o escritor José Clemente Pozenato faleceu na última segunda-feira (25), aos 86 anos, deixando um legado que vai muito além da obra-prima que o consagrou para além de qualquer fronteira.