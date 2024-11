A famosa "altinha", ou futevôlei, beachtennis e vôlei de praia são quase sinônimos de litoral, mar e verão. No entanto, se engana quem pensa que é só na praia que esses esportes ganham força. Na Serra, mesmo longe do mar, tem quem opte por praticar esse tipo de esporte para manter o corpo em movimento e matar a saudade do clima praiano.