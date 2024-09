Humberto Gessinger traz o show "Quatro Cantos de um Mundo Redondo" a Caxias do Sul, com sessão extra nesta quinta

Um dos artistas gaúchos com público mais fiel por onde passa, Humberto Gessinger está de volta a Caxias do Sul nesta semana. Não por acaso, com sessão extra confirmada para esta quinta-feira, uma vez que o show originalmente marcado seria o de sexta, também no UCS Teatro, às 21h. Em dose dupla, portanto, o cantor, compositor e instrumentista irá apresentar pela primeira vez aos caxienses o repertório de seu trabalho mais recente, Quatro Cantos de Um Mundo Redondo, que também dá nome ao show.