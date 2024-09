Artista caxiense Sergio Lopes inaugura exposição inspirada em letra de Kurt Cobain

Além de ser uma das músicas mais conhecidas do Nirvana, Come As You Are, do álbum Nevermind (1991), também é uma das letras mais marcantes escritas por Kurt Cobain (1967-1994), que em seus versos convida a aceitar ao próximo como ele é, sem máscaras ou expectativas. A exposição que o artista plástico caxiense Sergio Lopes irá inaugurar sábado, no Campus 8, toma emprestado o título da música da banda icônica do movimento grunge, ao mesmo tempo em que busca inspiração em sua mensagem que atravessa gerações sem perder o sentido.