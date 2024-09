Estudantes da Escola Estadual de Ensino Médio Mestre Santa Bárbara, em Bento Gonçalves, apresentam nesta sexta-feira (13), o projeto Tertúlia Mestre, levando ao palco coreografias derivadas de estudos realizados no ambiente escolar. Cerca de 720 estudantes de 21 turmas do ensino médio farão apresentações artísticas abertas ao público, às 19h, no Ginásio Municipal de Esportes.