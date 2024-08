Vem aí a 2ª edição do projeto Poesia de Rua, promovido pelo coletivo Vicacidade. Será neste sábado (10), a partir das 15h, na Rua Irma Valiera, no bairro São Pelegrino. A programação é realizada com financiamento via Termos de Ajustamento de Conduta (TACs) do Ministério Público. O objetivo é de convidar a população à viver a cidade em um espaço que, na primeira edição do projeto, recebeu arte urbana.