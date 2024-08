Mesmo aos 78 anos, será com sentimento de menino que Lúcio Yanel irá se apresentar neste domingo no UCS Teatro, em Caxias

Mais intrépido e mais corajoso, por saber que cada dia pode ser o último. É assim que Lúcio Yanel, recuperado de um infarto agudo do miocárdio, se sente aos 78 anos, pronto para subir ao palco pela primeira vez após a internação no Hospital Pompéia, cuja equipe o violonista não economiza elogios e agradecimentos. Domingo, às 18h, no UCS Teatro, o músico argentino apresenta o concerto “Acuarela del Sur”, acompanhado do grupo de cordas da Orquestra da UCS. A entrada é gratuita.