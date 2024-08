Vencedor de quatro kikitos no 51º Festival de Cinema de Gramado, no ano passado, incluindo o de Melhor Direção para o cearense Petrus Cariry, Mais Pesado é o Céu estreia nesta quinta-feira na Sala Ulysses Geremia (Centro de Cultura Ordovás), onde permanece em cartaz pelas próximas duas semanas. A sessão será às 17h, com ingressos a R$ 20 e R$ 10.