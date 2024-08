Exposição "Poesia, Índia", de Vera Damian, inaugura nesta quarta-feira no Campus 8 da UCS, em Caxias do Sul

No ano de 2016 a jornalista caxiense Vera Damian embarcou numa viagem de 40 dias pela Índia, mais especificamente pelo Estado do Rajastão, região conhecida por ter preservado os traços culturais mais tradicionais que caracterizam o país asiático. Além do conhecimento, a imersão resultou numa série de fotografias que o público poderá conferir na exposição Poesia, Índia, que abre nesta quarta-feira no Campus 8, dentro da programação da 17ª Semana da Fotografia de Caxias do Sul.