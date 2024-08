Espetáculo contemplado com o Prêmio Anual de Incentivo à Montagem Teatral, da Secretaria Municipal de Cultura, Superfície do Tempo terá estreia neste domingo, às 16h, no Parque dos Macaquinhos, em Caxias do Sul. A montagem é produzida pela Companhia Tem Gente Teatrando, com texto e direção de Fábio Cuelli.