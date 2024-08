Aos 82 anos, caxiense Ítala Nandi é uma das estrelas que estarão no Festival de Cinema de Gramado, a partir desta sexta

Um dos favoritos a ser o maior vencedor de kikitos no 52º Festival de Cinema de Gramado, O Clube das Mulheres de Negócios chama atenção pelo elenco que reúne um time de peso da dramaturgia nacional, com Irene Ravache, Grace Gianoukas, Louise Cardoso e a caxiense Ítala Nandi, que, aos 82 anos, ainda esbanja vitalidade em frente às câmeras, bem como no palco. Foi de Salvador, onde iria apresentar um espetáculo antes de vir a Gramado, que Ítala atendeu a reportagem e falou sobre o filme, sem economizar elogios para a roteirista e diretora, Anna Muylaert (de Que Horas Ela Volta).