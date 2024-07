Novo bar junto à sede social do Clube Juvenil, em Caxias do Sul, prepara abertura para o final de julho

O lar do blues, do soul e do rock n' roll. Assim a cidade norte-americana de Memphis se apresenta aos visitantes, chancelada por ter entre seus "filhos ilustres" Elvis Presley, B.B. King, Otis Redding e Johnny Cash. E trazer para Caxias do Sul um pouco da atmosfera musical, aliada à gastronomia típica e à animação da icônica Beale Street, é a proposta do Memphis Juke Joint, novo bar que prepara sua inauguração para a última semana deste mês, na sede social do Clube Juvenil (antigo Aristos, na esquina da Avenida Júlio de Castilhos e da Rua Marquês do Herval).