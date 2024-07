Oratória da elegância Notícia

Cíntia Chagas, que palestra em Caxias do Sul, também fala sobre relacionamentos: "excesso de sofrimento amoroso é muito brega"

Com mais de cinco milhões de seguidores nas redes sociais, a influenciadora ficou conhecida por meio de suas orientações a respeito do bom uso da Língua Portuguesa. Evento ocorre no Intercity Hotel, nesta terça-feira (16)

15/07/2024 - 16h59min Atualizada em 15/07/2024 - 17h04min