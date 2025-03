Projeto Teatro Para Todos inicia 9ª temporada neste fim de semana, em Caxias do Sul

Grupo Circo Rodado vem de Curitiba-PR com o espetáculo que dá início à 9ª edição do Teatro Para Todos

Promovido e sediado pela escola e espaço cultural Tem Gente Teatrando, o projeto Teatro Para Todos terá sua 9ª edição a partir deste fim de semana, em Caxias do Sul. Até julho, a programação terá um espetáculo por mês, sempre com duas sessões, no sábado e no domingo do mesmo fim de semana.