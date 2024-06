Filmes inéditos e premiados estão na programação do festival 8½ Festa do Cinema Italiano, em Caxias do Sul 

Caxias do Sul recebe pela primeira vez, a partir desta quinta-feira (27), a programação do festival 8½ Festa do Cinema Italiano. Em sua 11ª edição, a seleção de filmes é inédita por aqui e será exibida até o dia 3 de julho, na Sala de Cinema Ulysses Geremia, no Centro de Cultura Ordovás. O nome do festival é uma referência a Oito e Meio (8½), icônica obra do diretor de cinema italiano Federico Fellini.