A edição desta sexta-feira do talk show "Boteco do Marcos", na qual o humorista Diogo Severo iria receber o cartunista Carlos Henrique Iotti no Polenta Comedy Club, em Caxias do Sul, foi adiada para o dia 26 de julho, às 20h45min. De acordo com a organização do evento, Diogo, que interpreta o entrevistador Marcos, está com um problema de saúde e não poderá apresentar a atração.