O cartunista Carlos Henrique Iotti será o convidado de hoje no talk-show humorístico Boteco do Marcos, uma das atrações do Polenta Comedy Club, primeira casa de comédia de Caxias do Sul. O humorista Diogo Severo, que dá vida ao bodegueiro-entrevistador Marcos, irá comandar o bate-papo pra lá de descontraído com o criador do Radicci e pai do orgulho colono. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.