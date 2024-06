Nesta sexta-feira (21), tem festejos juninos com a estreia do trio cênico-musical Xêro de Fulô, formado pelos artistas Edu Segabbi, Milena Schäfer e Sandro Martins. A apresentação será no Arraiá do Cachacênica - O Bar da Berna, no Espaço Cultural Tem Gente Teatrando. A casa abre às 19h e os ingressos podem ser reservados pelo Instagram do Cachacênica.