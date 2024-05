Tabuleiros, dados coloridos, cartas de tarô, dragões e personagens em miniatura, adereços, além de lápis, papel e borracha são alguns dos itens usados para dar início a diferentes jornadas nos jogos de RPG. O estilo lúdico do jogo, cuja sigla significa Role Playing Game (em tradução livre, “jogo de interpretação de papéis”), tem atraído pessoas de várias idades para participar do projeto RPG Cultural, evento gratuito que ocorre até agosto no Bloco M (UCS Teatro), em Caxias do Sul.