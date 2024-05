A Level Cult entra no clima da vinda da Madonna para o Brasil. A casa noturna caxiense vai exibir neste sábado (4), a partir das 21h, o show da diva pop, que ocorre em Copacabana (Rio de Janeiro). Depois do espetáculo, na pista mais pop da região, vai rolar som com DJs Estrela, Saulo Campagnolo e Renan Luz. Ingressos a R$ 20 (até as 23h), à venda pelo link da bio @levelcult, no Instagram.