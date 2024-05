Comemorando 40 anos de carreira, Madonna traz ao Brasil a Celebration Tour em um show especial para terminar a turnê com chave de ouro na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, neste sábado (4). Com um palco que terá o dobro do tamanho do original usado nas outras apresentações, o evento contará com transmissão ao vivo na TV e um after comandado por Pedro Sampaio.