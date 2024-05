A noite será uma criança para quem for prestigiar o show de Madonna no Rio de Janeiro, que será realizado neste sábado (4) na praia de Copacabana. Após a apresentação da diva, que deve durar em torno de duas horas, haverá um after comandado pelo DJ Pedro Sampaio. A informação é do governo do Estado do Rio, da prefeitura municipal e da Bonus Track, produtora do evento.