Madonna já está em terras brasileiras e, por mais que não tenha sua agenda dos próximos dias divulgada, a rainha do pop tem um compromisso certo com os fãs no sábado (4), quando fará show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, com a Celebration Tour. Ainda que muita gente tenha viajado para ver a artista de perto, também será possível acompanhar a apresentação única do conforto de casa.