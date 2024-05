Muitas frentes de trabalho e todas com funções vitais para dar suporte a tanta gente que perdeu parentes, amigos e vizinhos, suas histórias e patrimônio. A rede imensa de voluntários e profissionais que se formou desde que o Rio Grande do Sul começou a enfrentar a catástrofe climática causada pela chuva, a saúde mental dos envolvidos surge como tópico de discussão e um importante alerta.



Quem tanto cuida está sendo cuidado por quem? Tem alguém se preocupando com as pessoas que estão na linha de frente em um dos momentos mais delicados que o Estado já viveu? Na Serra, o tema é tratado com toda a atenção necessária por diversos segmentos acostumados a lidar com cenários como esse.