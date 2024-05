Mais de 50 anos de experiência com a arte tornaram Marlene Dal Zotto uma artista plural, com domínio de diferentes técnicas para criar obras com materiais diversos como sucatas, madeira ou folhas secas, além de tinta. Parte dessa produção criativa estará em exposição a partir desta segunda-feira (27), no Centro de Eventos Quinta São Luiz, em Caxias do Sul.