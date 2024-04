A passagem por Caxias do Sul da banda Papas da Língua, que está em turnê de reunião da formação original, ganhou nova data. O show, que seria no dia 20 de abril, passou para o dia 11 de maio, no mesmo local, a All Need Master Hall. Para quem já adquiriu ingresso, não é preciso efetuar a troca, sendo que as entradas continuam válidas para os mesmos setores adquiridos.