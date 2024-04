Um acervo de 30 fotografias e 28 peças datadas de mais de 10 mil anos atrás estarão em exposição no Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami, até o dia 31 de maio. A exposição Herança Arqueológica e Indígena do RS, em parceria com o Museu de História Júlio de Castilhos, traz a Caxias do Sul peças que suscita reflexões sobre a presença e também o apagamento histórico dos povos indígenas na região da Serra.