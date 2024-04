524 anos depois de Pedro Álvares Cabral atracar diante do Monte Pascal a frota de naus que atravessou por mares dantes nunca navegados, a população indígena no Brasil representa 0,83% da população total do país. Ao todo são 1,7 milhão de pessoas indígenas vivendo no Brasil. Os dados são do Censo Demográfico 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).