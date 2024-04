Neste domingo (28) ocorre 2ª Festa do Trabalhador em Serafina Corrêa. Para comemorar o feriado do dia 1° de maio, a Rua Ipiranga, próximo ao pórtico de entrada da cidade, será palco para os shows sertanejos de Kellen Dalmás e Banda, Lucas Henrique e Guilherme e da dupla João Neto e Frederico. O evento gratuito e tem previsão de início para as 19h30min.