Com programação diversificada para oportunizar acesso a vários estilos, a Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Caxias do Sul promove a Semana da Dança 2024 a partir desta segunda-feira (29). As apresentações ocorrem todos os dias da semana, no Teatro Municipal Pedro Parenti, sempre às 20h. Os ingressos estão à venda na bilheteria da Casa da Cultura a R$ 15.