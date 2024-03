A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) abre nesta sexta-feira as inscrições para a 58ª edição do Concurso Anual Literário de Caxias do Sul, que seguem até 15 de abril. Os trabalhos devem ser entregues, das 8h às 17h, na Biblioteca Pública Municipal Dr. Demetrio Niederauer, diretamente no 4º andar. O participante também pode depositar na caixa de correspondências da Casa da Cultura Dr. Percy Vargas de Abreu e Lima; ou enviar pelo correio.