Neste sábado (9), Nova Prata recebe o projeto Sotaques do Choro, no cinema Movie Arte, às 20h. Por lá, se apresentam Diego Berquó e Lucas Piano, durante a exibição do documentário musical Plauto, um sopro musical, sobre o flautista Plauto Cruz. O evento estreou em janeiro em Salvador, na Bahia. O projeto é promovido pela distribuidora Lança Filmes. Os ingressos para o show custam R$ 16(+taxas), pelo Sympla.