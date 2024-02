A Orquestra Municipal de Sopros apresenta o concerto inédito Sons da Nossa Terra, neste domingo (25), às 15h, no Palco 2, do Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Apesar de o grupo estar acostumado a se apresentar para os mais diversos públicos, o maestro Gilberto Salvagni destaca que concertos em locais de grande aglomeração são sempre desafiantes.