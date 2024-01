O cenário cultural de Caxias do Sul começa 2024 em luto com a morte do bailarino, intérprete e diretor Ney Moraes, aos 58 anos. Com uma carreira consolidada de mais de 30 anos, ele deixa um legado para o desenvolvimento da dança na cidade. O artista lutava há cerca de três anos contra um câncer no pescoço e faleceu em decorrência da doença por volta das 20h de domingo (20).