É temporada de férias escolares da gurizada. Durante esse período, as crianças querem brincar e se divertir. No entanto, como ficam os pais? Nem todos conseguem conciliar as férias do trabalho com o período sem aulas dos pequenos. Para quem tem criança em casa, mantê-las entretidas é uma missão que dá trabalho aos pais e familiares, porque mexe com a rotina de todo mundo.