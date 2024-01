Calor e tempo bom combinam com cinema, ainda mais se for ao ar livre. A partir da quarta-feira (17) da próxima semana, Flores da Cunha recebe a edição especial do projeto Cinema de Verão, dedicada aos filmes de Charlie Chaplin. A iniciativa ocorre entre os dias 17 e 20 de janeiro, na Praça Nova Trento, às 19h30min.